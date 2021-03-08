«القومي لأسر الشهداء»: يتعاقد مع مستشفيات الصحة لعلاج أسر المصابين بالمحافظات

وجّه أشرف الخطيب، أمين المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة الوزراء، التحية لأوراح جميع شهداء الوطن بمناسبة يوم الشهيد، قائلًا: "هذه الذكرى غالية على قلوب جميع المصريين لما تمثله من قيم الولاء والفداء والتضحيات التي يقدمها أبطالنا في كل مكان، وبهذه المناسبة أقول أننا لن ولم ننس شهداءنا ممن ضحوا بأرواحهم ونضعهم وأسرهم نصب أعيننا ومحل رعايتنا".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وأعلن أمين المجلس أنه في إطار الاحتفال بيوم الشهيد وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات، فقد تم التعاقد مع أمانة المستشفيات بوزارة الصحة على 68 مستشفى على مستوى المحافظات سواء مستشفيات عامة أو متخصصة ورفع مستوى الخدمة إلى الدرجة الأولى.وأكد أمين المجلس أن هذا التعاقد يعد إنجازًا كبيرًا لرفع مستوى الخدمة الطبية وتوفيرها للمستفيدين بجميع المحافظات لرفع عناء ومشقة السفر من وإلى القاهرة.أضاف أمين المجلس أنه تم تنظيم عملية الكشف والعلاج من خلال عيادات تخصصية بالمقر الخدمي للمجلس من خلال التعاقد مع مستشفيات جامعة عين شمس لإمداد المجلس بأطباء إستشاريون في كافة التخصصات، إضافة إلى منفذ لصرف الأدوية الأمر الذي أدى إلى تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن أسر الشهداء والمصابين،كما تم التعاقد مع إحدى شركات الأدوية لصرف العلاج من منافذها بمختلف المحافظات.وأكد أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسليم عدد كبير من الأجهزة التعويضية (كراسي كهربائية متحركة، سماعات أذن، عكازات، مراتب هوائية وغيرها ) لمصابي العجز الكلي، بجانب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين المستحقين لها طبقًا للشروط المنظمة لذلك بمختلف المحافظات.وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، أكد أمين المجلس أنه تم تنظيم برنامج ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين على مدار الشهرين الماضيين لعدة أماكن من بينها (الأهرامات، حديقة الحيوان، قصر البارون، برج القاهرة، قلعة صلاح الدين، المتحف المصري، وحديقة الأسماك) إضافة لتنظيم ورشة تدريبية على الأعمال الحرفية في مجالات الطرق على النحاس والأركيت بهدف إقامة مشروعات صغيرة للمستفيدين من خدمات المجلس إضافة لتنظيم رحلات لأسر الشهداء والمصابين بمختلف المحافظات.أشار أمين المجلس إلى أنه تم تكثيف الزيارات الميدانية لأسر الشهداء والمصابين لتقديم الدعم والخدمات لهم، ونقوم بتنظيم جلسات التأهيل النفسى لهم والعمل على حل أى مشكلات تتعلق بهم.وشدد أمين المجلس على التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير سبل الرعاية والإهتمام للمستفيدين، حيث عقدنا عددا من بروتوكولات التعاون في مجالات مختلفة لتقديم خدمة أفضل، ومازال أمامنا العديد لنقدمة على جميع الأصعدة لخدمة ورعاية أسر الشهداء والمصابين فنحن لاندخر جهدًا في تطوير الخدمات المقدمة لهم ونعمل دائمًا لخدمتهم تقديرًا لهم على ماقدموه.وأكد السيد أمين عام المجلس أنه يجري الآن العمل على التحول الرقمي وربط مقرات المجلس إلكترونيًا طبقًا لتوجه الدولة في هذا الشأن.وفي نهاية المؤتمر، أعلن أمين المجلس أرقام الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين على مدار الستة أشهر الماضية جاءت كالتالي في مجال الرعاية الإجتماعية تم إعفاء 500مصروفات دراسية لأبناء الشهداء والمصابين ( جامعي وقبل الجامعي) وإصدار 480 كارنية هيئة النقل العام، 450 بطاقة تعريف، 250 إشتراك مترو، 30 رحلة ترفيهية.وفي مجال الرعاية الطبية، تم الكشف على 1967 مستفيد بالعيادات الداخلية للمجلس و14880 تحويلا للمستشفيات للكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة طبقًا للحالة و20964 خطاب صرف أدوية للمستفيدين، إضافة لمتابعة 59 حالة مصاب عجز كلي بصفة مستمرة، بجانب صرف جميع الأجهزة التعويضية.