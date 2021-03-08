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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ثقافة البحر الأحمر تناقش التنمية البشرية وزيادة الثقة بالنفس

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:53 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بث قصر ثقافة الغردقة محاضرة أونلاين بعنوان "التنمية البشرية وزيادة الثقة بالنفس" حاضرها أيمن فوزي متحدثا عن التنمية البشرية أنها خلق حالة أفضل ووضع يد الأفراد والجماعات على ما يملكونه من قدرات للتطوير من الذات، وللتنمية البشرية أسس منها التعليم ثم التدريب ثم الثقافة موضحًا كل منهم على حده.

ذلك بجانب محاضرة بعنوان "تعليم أساسيات الكمبيوتر" مع المدربة شروق محمد، تحدثت خلالها عن أهم المهارات والمفاهبم الأساسية لاستخدام أدوات الكمبيوتر وكيفية تشغيل وإغلاق الجهاز، وكيفية إدارة الملفات والشبكات والمبادي المتعلقة بإدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفهم مبادئ عملية التخزين الأساسية، وأوضحت كيفية الربط مع شبكة الانترنت وكيفية الطباعة.

قدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة حكي للأطفال توتة توتة خلصت الحدوتة بعنوان "فريدة والوردة" تحث فيها الاطفال المحافظة على الورد والعناية به، كما عقد بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية للشعراء شاذلي عبد العزيز بشير، وقد ألقى قصدتين هما "شيخة القبيلة، الجدة" وألقى الشاعر إسلام عبد الباسط "قصيدة "عيد ميلاد"، كما قدم بيت ثقافة القصير فقرة عزف منفرد على الناى أونلاين.

أعقبها فقرة بعنوان "أحبك لو تكون حاضر" قدمها أشرف محمد، بجانب تعريف الة الناى وهى آلة موسيقية شرقية هوائية تستخدم في التخت الموسيقي الشرقي وانها من الآلات الأساسية في الموسيقى العربية، ويصنع الناي من نبات القصب البري، وهو عبارة عن قصبة جوفاء، مفتوحة الطرفين، وقد استخدم الناي منذ القدم  عند القدماء المصريين والمعابد والآثار المصرية خير شاهد على ذلك.

أقام بيت ثقافة أم الحويطات محاضرة بعنوان "طرق مواجهة التعصب والتشدد" حاضرها أحمد رضوان متحدثا عن التعصب أنه مرض اجتماعى خطير تتحدد وتتنوع أشكاله، واخطرها التعصب بين شباب الأمة الإسلامية، وان التعصب الدينى ظاهرة تؤرق الكثير من مجتمعاتنا العربية، وان التشدد ظاهرة موجودة في كل مجتمع وهو عبارة عن تطرف فكرى وعنف مادى أو معنوى، كما شرح طرق معالجة التشدد والسعى والإصلاح والتأثير بالطرق السليمة.

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