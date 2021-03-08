جابر طايع مهنئًا يوسف عامر: إضافة لمسيرة تجديد الخطاب الدينى

هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور يوسف عامر، بعد فوزه بمنصب رئيس لجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ.وأكد رئيس القطاع الديني، في تهنئته، أن وجود الدكتور يوسف عامر، في مجلس الشيوخ، يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام، داعيًا الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد.كما هنأ "طايع"، كلًا من النائبين محمد سليم، ونادر سليم لفوزهما بمنصب الوكيلين، والنائبة خضرة سالم لفوزها بأمانة سر اللجنة.