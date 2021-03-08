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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:59 م
الحزمة التدريبية
الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية
ايهاب مصطفى
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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين، فعاليات الحزمة التدريبية (المواقع الإلكترونية) للمجموعة الثالثة المكونة من 22 متدربًا من القائمين على المواقع الإعلامية التابعة للهيئة العامة عبر تقنية البث المباشر.

وهنأت رئيس الإدارة الشباب باجتيازهم هذه الحزمة بكل ورشها ابتداءً من فنون التحرير الصحفي مرورًا باللغة العربية واستخداماتها الإعلامية ثم الصحافة الإلكترونية وختامًا صحافة الفيديو والموبيل، موضحة مدى انتشار صحافة الفيديو عبر النت وشبكات التواصل وأنه أصبح مكونًا أساسيًا لأي موقع إلكتروني أو مؤسسة خاصة إذا ما كانت تتسم بالعراقة كمؤسستنا الثقافية، ما سيساعد بدوره على فتح آفاق واسعة أمام جمهور المتابعين للأنشطة قصور الثقافة عبر مختلف الأقاليم والمحافظات، وهو ما يتطلب بدوره مهارة وتميزًا وخبرة وحسًا فنيًا عاليًا ستسهم هذه الحزمة في صقلها.

في سياق متصل، حاضرت الدكتورة إيمان عثمان، مدرب المونتاج والجرافيك بالأكاديمية الدولية، حول أساليب المونتاج الأساسية، مشيرة إلى أن القدرة الفائقة للتكنولوجيا الحديثة اليوم كفلت لها إزالة كل الحواجز للوصول إلى وسائط الإعلام، وخلق روابط وثيقة بها لدرجة يمكن فيها استخدام كل التقنيات، ما ساهم في ظهور ما يعرف بالمونتاج اللاخطي الذي كفل عمل المونتاج بسهولة فائقة وتصحيح عيوب الصورة وعمل ميكساج للصوت، كل ذلك وأكثر عبر هذا الجهاز الصغير المعروف بالموبايل.

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