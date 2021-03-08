وكيل «صحة الغربية» يوجه بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة مرضى كورونا

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتعليمات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.قامت الدكتور هيام ابو حمر، مدير ادارة الطب العلاجي بتشكيل لجنة بالتنسيق مع الرقابة الداخليه بالمديرية بقيادة الدكتور محمد وجدي وممثلين من اداره الطب العلاجي.التفتيش المالي والاداري. الجوده. مكافحه العدوي.الصيدله.الطوارئ للمرور اليومى على المستشفيات تباعا؛ ومنها مستشفي المحله العام "مستشفي صدر المحله للتأكد من توافر المستلزمات وتوافر الأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ورفع كفاءة الأقسام الطبية والمرور على قسم الاستقبال والطوارئ.كما تم المرور على جميع أقسام المستشفى للتاكد من حسن سير العمل وانتظامه وتطبيق معايير الجودة.وشددت ابو حمر، على اتباع الفرق الطبية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد،19 والتأكد من اتباع كافة سياسات مكافحة العدوي للفريق الطبي، وإجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بشكل مستمر يوميًا وبطريقة آمنة، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.