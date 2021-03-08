«القصير» و«الزملوط» يبحثان تنمية الثروة السمكية ومشروع الرى الحديث

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات وزارة الزراعة.وبحث القصير والزملوط تنمية الثروة السمكية في محافظة الوادي الجديد على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقا لمواصفات وطبيعة المياه، وآخر مستجدات منظومة تحديث الري، حيث يوجد بالوادي الجديد أكبر مساحة من المرحلة الأولى لتطوير الري تبلغ 205 آلاف فدان كما بحثا أيضا سبل دعم مشروع إحياء صناعة الحرير الطبيعي.والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد عقدت برتوكول تعاون مع محافظة الوادي الجديد للتوسع في زراعة أشجار التوت وإحياء صناعة الحرير الطبيعي والاستفادة من إمكانيات المحافظة في هذا المجال.