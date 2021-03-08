مصرع صياد غرقًا في البحيرة

لقى صياد مصرعه غرقًا، اليوم الإثنين، بناحية مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بالمستشفى العام.تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو من المستشفى العام لوصول شخص لمستشفى إدكو العام جثة هامدة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إدكو لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "جمعة فتحى عبداللطيف" ٤٣ سنة، إدكو، ويعمل صيادًا سقط فى المياه أثناء عمله.تم التحفظ على الجثة داخل مستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة.