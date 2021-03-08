استهداف مراكز إدارية.. تفاصيل تطوير نطاق عمل «حياة كريمة»

قالت مؤسسة «حياة كريمة» إنه في نوفمبر 2020، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق مبادرة حياة كريمة لتشمل كامل الريف المصري.وأكدت المؤسسة، في بيان الإثنين، أنه جاء تكليف وزارة التنمية المحلية بتطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، وتنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كل المراكز خلال ثلاث سنوات على أن يتم البدء بـ51 مركزا خلال العام الحالي.وتعد الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في المشروع القومي لتنمية الريف المصري، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، هو الإنتهاء من تحديد الوضع الراهن في ٥١ مركز إداري بكل القطاعات وموافاة جهاز التعمير والهيئة الهندسية به، مع عقد لقاءات تشاورية مع الأهالي لعرض كافة مطالب القرس وأبرز الخدمات التي تتطلب مد أيادي العمل والتطوير بها.إضافة إلى إصدار كتاب دوري للمحافظين، متضمن توجيه المحافظات نحو تشكيل اليات المتابعة، وإشراك المواطنين، ونشر المعلومات وحصر المقاولين المحليين، وآليات توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المخططة، وتوجيه فرق العمل لمبادرة «صوتك مسموع»، نحو تلقي وسرعة التعامل ومعالجة الشكاوي المرتبطة بالمشروعات، التي سيتم تنفيذها.