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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشريف: تخصيص 70 فدانًًا فى برج العرب الجديدة لإنشاء مدينة المدابغ

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:58 م
محمد الشريف
محمد الشريف
هبه عويضه
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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشاؤها بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء في تنفيذ المشروع الذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.

وصرح المحافظ بأنه جار تخصيص 70 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.

وأوضح "الشريف" أن محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات المعنية حريصة على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ "الروبيكى بالقاهرة" وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية.

وأكد "الشريف" أننا ندرس تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع الذي نحن بصدد إنشائه، لافتًا أن صناعة المدابغ من أهم الصناعات التي تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولا يمكن الإضرار بها أو الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن المحافظة بها 33 مدبغة حاليًا.

حضر الاجتماع: اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلو عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورؤساء شركات المرافق، وممثلو عن وزارة الصناعة وجهاز شئون البيئة، ومسئولو وزارة الري والموارد المائية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

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