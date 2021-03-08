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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باسيليوس يجتمع بالمكتب الإعلامي ويتلقي جمعية الصعيد

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:00 م
الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
جرجس صفوت
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استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، أعضاء مكتب جمعية الصعيد- المنيا، وذلك بمقر مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك.

تخلل اللقاء عرض الأنشطة المختلفة والخدمات التي تقوم بها الجمعية. وجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على دارسة أوجه التعاون المشترك بين الجمعية والمطرانية.

كما اجتمع الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، بالمكتب الإعلامي للإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

بدأ اللقاء بكلمة تشجيع من نيافة المطران، موضحًا أهمية الإعلام فى نشر رسالة المسيح، وكذلك نشر كل أخبار الإيبارشية. وجدير بالذكر أن الاجتماع كان قد شهد وضع الرؤية المستقبلية لأعمال المكتب.

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