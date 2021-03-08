«أحترم وجهة نظر باتشيكو».. كواليس جلسة أشرف قاسم مع بن شرقي

عقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.





وتحدث أشرف قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي شائعات.

وأكد بن شرقي أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بغضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.