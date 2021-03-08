هل حصل الأمير هاري وزوجته على مقابل لقائهما المثير مع أوبرا وينفري

حظى اللقاء الذي أجرته الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري مع دوق ودوقة تكساس السابقين ميجان ماركل والأمير هاري، عبر شبكة "CBS"، بتفاعل إعلامي محلي ودولي كبير لما تضمنه من اتهامات مدوية سقطت كالقذائف فوق قصر ييكنجهام.صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نقلت عن مصدر مقرب من الأسرة المالكية في بريطانيا، قوله إن أفرادًا في الأوساط الملكية لم يتوانوا عن وصف المقابلة بأنها أشبه بـ"سيرك"، وهم يتحضرون للرد "من خلال تسريبات جديدة" بشأن سلوك الزوجين في حال تعرضا للعائلة الملكية في المقابلة.وأشار المصدر إلى أن اللقاء ربما يكون بهدف التربح المالي، في الوقت الذي يعاني فيه هاري وميجان، إثر تركهما الحياة الملكية.وبالفعل قد كلف اللقاء الشبكة الأمريكية مبلغًا كبيرًا من المال، ولكن لم يذهب لصالح الضيفان.وأكدّ ممثلو ميجان ماركل والأمير هاري أنهم لم يتلقوا أي تعويضات للمشاركة في هذه الحلقة، ما يعني أن أموال CBS ستذهب إلى شركة الإنتاج Harpo Productions التابعة لـ أوبرا وينفري.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شبكة CBS دفعت ما بين 7 و9 ملايين دولار مقابل هذا المشروع، إذ تتمتع الشبكة أيضًا بحقوق ترخيص العرض الخاص في الأسواق الدولية، وقد أفادت TheWrap بأن قناة ITV البريطانية دفعت 1.4 مليون دولار لبث المقابلة.وقد تم بيع فواصل تجارية مدتها 30 ثانية مقابل 325000 دولار بواسطة CBS، وفقًا لمشتري الإعلانات.