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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تمثيل جريمة قتل عامل داخل مزرعة مواشى فى البحيرة

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:05 م
تمثيل جريمة قتل عامل
تمثيل جريمة قتل عامل
البحيرة معوض هويدى
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قام منذ قليل المتهمون بقتل الخفير الخاص بحراسة مزرعة المواشى بدائرة مركز شرطة إدكو بمحافظة بتمثيل الجريمة، وبحوزتهم السيارة التى استخدمت فى سرقة المواشى بموقع الحد، وسط تكثيف أمنى كبير من قيادات مديرية أمن البحيرة، ومركز شرطة إدكو.

وكان ضباط مباحث البحيرة قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابى، قتل عاملًا أثناء محاولة منعهم من سرقة مواشى من حظيرة جاره فى الأرض الزراعية بدائرة مركز شرطة إدكو.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات عن أنه أثناء وجود "أحمد.ح.ب"، 35 عامًا داخل مزرعة مواشى بمنطقة الإصلاح الزراعى بمركز إدكو، فوجئ بأفراد تشكيل عصابى يقتحمون المزرعة لسرقة المواشى، وعند محاولته مقاومتهم اعتدوا عليه مما أدى إلى وفاته.

أشرف اللواء محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية بالبحيرة على فريق البحث فى القضية، وتمكن الرائد عمرو أبويونس رئيس مباحث إدكو من التوصل إلى الجناة بعد تتبع خط سيرهم، وضبطوا أثناء اختبائهم فى مدينة برج العرب فى محافظة الإسكندرية، وتبين أن متهمين منهما عاينا موقع الحادث قبلها بيوم، ودبروا لارتكاب الجريمة لسرقة المواشى، واصطحبوا سائق سيارة نقل، وعندما دخلوا الحظيرة فوجئوا بالمجنى عليه فضرباه بعتلة على رأسه وخنقوه بشال كان يرتديه، ثم سرقوا المواشى وفروا إلى مدينة برج العرب، وباعوها لمتهم رابع.

ألقت المباحث القبض على المتهمين الأربعة، وتجرى التحقيقات معهم بمعرفة نيابة شمال دمنهور.

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