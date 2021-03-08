رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمناسبة يومها العالمي.. «الرعاية الصحية» توجه الشكر لكوادرها النسائية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:55 م
الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أرسلت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحية شكر وتقدير لكل العاملين بين صفوفها من فتيات وسيدات عظيمات، شاركن في تحقيق طفرة من خلال عملهن بالهيئة وفروعها بالمحافظات الأربع التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في 8 من مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كل في مجاله، وتقديرًا لدورهم العظيم في تحقيق مستهدفات الهيئة.

وتابع البيان أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19"، ووفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يقضي على 25 عامًا من العمل المتزايد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تقوم السيدات بقدر أكبر من الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية بسبب الوباء، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على فرص العمل والتعليم بالنسبة لهن.

واستكمل البيان نسبة السيدات بين الكوادر البشرية من السيدات بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة وفروعها بالأربع المحافظات تخطت الـ60%، فعلى سبيل المثال لا الحصر تخطت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر 56%، أما في محافظة بورسعيد فتخطت نسبتهن الـ67%.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لكل سيدات مصر بشكل عام والفرق الطبية والإدارية العاملات بالهيئة ومنشآتها وفروعها من الكوادر النسائية بشكل خاص، وذلك بمناسبة هذا اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها.

وثمن دور المرأة وما حققته من إنجازات على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا إلى أن كل الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي لـcovid- 19.

موضوعات متعلقة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

مصرع سيدة وإصابة 5 في حادث تصادم بالبحيرة

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

شروق نبيل: المرأة مازالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي