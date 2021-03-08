بمناسبة يومها العالمي.. «الرعاية الصحية» توجه الشكر لكوادرها النسائية

أرسلت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحية شكر وتقدير لكل العاملين بين صفوفها من فتيات وسيدات عظيمات، شاركن في تحقيق طفرة من خلال عملهن بالهيئة وفروعها بالمحافظات الأربع التابعين لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إيمانًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية بدور المرأة المصرية، وتقديرًا لجهودها العظيمة ومساهماتها الفاعلة في بناء المجتمع وتنميته.وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به العالم في 8 من مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة كل في مجاله، وتقديرًا لدورهم العظيم في تحقيق مستهدفات الهيئة.وتابع البيان أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19"، ووفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يقضي على 25 عامًا من العمل المتزايد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تقوم السيدات بقدر أكبر من الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية بسبب الوباء، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على فرص العمل والتعليم بالنسبة لهن.واستكمل البيان نسبة السيدات بين الكوادر البشرية من السيدات بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة وفروعها بالأربع المحافظات تخطت الـ60%، فعلى سبيل المثال لا الحصر تخطت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر 56%، أما في محافظة بورسعيد فتخطت نسبتهن الـ67%.ومن جانبه وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر لكل سيدات مصر بشكل عام والفرق الطبية والإدارية العاملات بالهيئة ومنشآتها وفروعها من الكوادر النسائية بشكل خاص، وذلك بمناسبة هذا اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها.وثمن دور المرأة وما حققته من إنجازات على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا إلى أن كل الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات في مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة في جهود التصدي لـcovid- 19.