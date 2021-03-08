الإمارات تسجل 2.483 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2.483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 181.571 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 413.332 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.335 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.857 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 394.649 حالة.