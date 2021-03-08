رامي صبري يشجع المواهب النسائية في اليوم العالمي للمرأة

قرر النجم رامي صبري دعم المواهب النسائية في الغناء والعزف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتعاون معهن في أغنية من أغانيه.وأطلق الفنان مبادرته الجديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاختيار أفضل 3 مواهب نسائية في الغناء والعزف من خلال تحدي "عيونه لما قابلوني" أحدث أغنياته التي أطلقها على طريقة السينجل، ومن خلال فيديوهات تظهر المواهب الفنية، وسيقع الاختيار على أفضل 3 مواهب فنية.وسيتعاون رامي مع المواهب المختارة في مشاركتهم أغنية "عيونه لما قابلوني"، على طريقة الدويتو يسعى فيها لتقديم مواهب مميزة للجمهور.يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا أغنية "عيونه لما قابلوني"، وحققت مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحانه وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي.