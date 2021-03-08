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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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رسائل تهنئة بمناسبة يوم عيد الأم 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:43 م
عيد الأم
عيد الأم
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأم، حيث يأتي كل عام يوم 21 مارس، وتحتفل المؤسسات والقطاع العام والخاص، بهذه المناسبة، والتي تعتبر تكريمًا للأم ومكانتها، التي كرمها الله في كتابه العزيز، وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأم جعل الله لها منزلة خاصة، لذا يبحث العديد من المواطنين عن رسائل تهنئة بمناسبة يوم عيد الأم 2021، حيث تصدرت محركات البحث الشهيرة، بالتزامن مع قرب العيد.

رسائل تهنئة بمناسبة يوم عيد الأم 2021

"الدستور"جمعت باقة رائعة من الرسائل الخاصة بتهنئة عيد الأم، للتبادل في هذا اليوم، والتي تتضمن التالي:
-كل عام وأنتي أمى وصديقتي وأختى وملاكي، كل عام وأنتي أقرب وسند لي.
-كل عام وأنتي بأفضل صحة وحال يا حبيبة قلبي.
-كل سنة وأنتي نور حياتنا يا أمى العزيزة والغالية، ربنا يمدك بالصحة والعافية.
-كل سنة وأنتي سندنا بدعمك ودعاكي لينا، كل سنة وأنتي حبيبتي يا أمي.
-أمي أنتٍ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك.. ولو أقدر لأهديك عمري. 
-تهئنة مليانة ورد وفل .. أرسلها قبل عيدك ما يهل .. يا أمى علشان أكون قبل الكل. 
-بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكي يا اغلى من عرفت بعمري وحياتي.
-أمي دنيتي معاكِ حلوة وفي شفاهي إنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة.
-كل عام وانتي أمنيتي وحبيبتي، كل عام وانتي بخير يا روح الروح ونبض القلب وشريان المشاعر.
-أمي جايلك بأطلب رضاكي بيومك يا روحي وأقول سامحيني بعيدك يا أمي .. وكل عام وإنت بألف خير يا عيوني. رسائل للام قصيرة للجوال، وهناك الكثير من المعايدات ورسائل التهنئة الجديدة سنويا.

حكم الاحتفال بعيد الأم

كل عام يثار جدل كبير بين علماء الأزهر، وبين أنصار الدعوة السلفية حول الاحتفال بعيد الأم، حيث هناك فئة تؤكد منهم حرم الاحتفال، لأنه بدعة على حد قولهم، بينما خرجت علينا دار الإفتاء تؤكد جواز الاحتفال بعيد الأم، وأنه يعد تكريمًا للأم ولا حرج فيه.

موعد عيد الأم 2021 وحكم الاحتفال به

ويشار إلى أن هذا اليوم يتبادل الأبناء بالهدايا للأم وتختلف الاحتفالات بهذا اليوم، فهناك مؤسسات تختار الأم المثالية التي كافحت وربت وعلمت، فهو يعتبر يوم تكريم الأمهات. 

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