محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المخططات التفصيلية لـ٤ قرى بمركزى كفر البطيخ والزرقا، وذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اليوم الاثنين مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير إدارة التخطيط العمرانى.وتضمنت تلك المخططات التى تم اعتمادها ثلاث قرى بمركز كفر البطيخ وهي "الركابية وجمصة والكحيل"، وكذا قرية ميت الخولى التابعة لمركز الزرقا، إذ جاء ذلك ضمن بنود بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وفى هذا السياق، أوضحت المحافظ أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية طبقا للمخطط الاستراتيجى المعتمد للقرى والاشتراطات البنائية، على أن يتم الالتزم بشبكة الطرق والمعايير التخطيطية والبنائية وعروض الشوارع، مؤكدة أن ما يجرى بهذا الخصوص يأتى وفقًا لبنود الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة لضبط منظومة البناء والقضاء على المخالفات المتعلقة بذلك الملف، وأيضًا تسهيل إستصدار تراخيص البناء وفقًا للقوانين المنظمة لذلك واتساقا مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.وأضافت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخطط التفصيلى جاء بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى وإدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام المنوط بها إعداد المخططات التفصيلية طبقا لأحكام القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.