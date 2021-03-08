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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إطلاق أول لقاءات سلسلة «رموز» الفكرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:05 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ يطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، سلسلة لقاءات فكرية جديدة بعنوان "رموز" بالاشتراك مع المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، وسيحل أول ضيوف لقاءات رموز المفكر الدكتور مصطفى الفقى، وذلك يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءً.

والسلسلة الجديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على شخصيات مصرية رائدة تمثل رموزًا في مجالات ومناحٍ عديدة: ثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وعلمية ورياضية، ما يسهم في التعريف بجوانبها الحياتية المختلفة الشخصية والاجتماعية وخبراتها العلمية والمهنية.

وقال الدكتور هشام عزمي: "تستهدف المبادرة فئات المجتمع المختلفة، ولا سيما الشباب بغية تعريفهم بالأدوار المتميزة والرائدة التي قامت بها هذه الرموز كلٌّ في مجاله، وكيف وصلت إلى تلك المكانة الرفيعة وكيف أثرت في مجتمعها وأسهمت في رفعة وطنها، ما يعزز روح الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة بأسلوب غير مباشر يعتمد على تكريس القيم الإيجابية والمثل العليا لديهم".

وأضاف الدكتور هشام عزمى: تعد هذه اللقاءات بمثابة شهادات حية لخبرات هؤلاء الرموز وتوثيقًا لهذه الشهادات بما يدخلها في إطار التاريخ الشفاهي الذي نفتقده كثيرًا في المشهد الثقافي، ويعد مصدرًا مهمًّا يأتي من خلال من عاصروا الأحداث وكانوا شهودًا عليها، وربما تحمل هذه الشهادات الكثير من المعلومات التي لم يُتَحْ التعرف عليها أو نشرها في مصادر أخرى.

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