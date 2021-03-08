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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

4 مليارات جنيه مديونية المنشآت السياحية فى جنوب سيناء والغردقة

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:56 م
المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد
محمود مرعي
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كشف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، عن ارتفاع إجمالي مديونيات المنشآت السياحية في جنوب سيناء والغردقة إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف "السيد" في تصريح لـ"الدستور" أن الشركة تحاول تقديم كل أشكال الدعم لتلك المنشآت ليتمكنوا من سداد تلك المديونية، نظرًا للظروف التي مرت بها السياحة بسبب جائحة كورونا.

وأِشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أن الشركة قامت بجدولة تلك المديونيات على 4 سنوات قادمة، وقدمت عرضًا لتلك المنشآت بخصم 10% من قيمة المديونية في حالة السداد الفوري كاملًا لقيمة المديونية المستحقة على المنشأة.

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