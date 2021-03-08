محافظ الوادى الجديد يعتمد قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، قرار ترقية شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقى متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.ووجه محافظ الإقليم خالص التهنئة لجموع المعلمين لافتا إلى دعمه الدائم وتقديره لجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.