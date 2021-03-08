مدير الحماية المدنية يهدي محافظ مطروح درع الإدارة تقديرا له

أهدى العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح، درع الحماية المدنية إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديرا لمجهوداته ودعمه المستمر للارتقاء بمنظومة الحماية المدنية بالمحافظة.وثمن محافظ مطروح الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية، فى حماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة الكوارث والأزمات، بشجاعة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.