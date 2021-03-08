السفير البابوي بمصر يزور كاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص

احتفل صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بمناسبة تقديم الكاتدرائية خمسة وأربعين من أبنائها وبناتها للمناولة الاحتفالية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه كان في استقبال سيادتهما رعاة الكاتدرائية، وعدد من المؤمنين، والأطفال.وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.