مواعيد مسلسل في يوم وليلة وملخص أحداثه

مواعيد مسلسل في يوم وليلة



ملخص أحداث مسلسل في يوم وليلة ودارت أحداث الحلقات السابقة في إطار الإثارة والغموض خاصة بعدما تورط "خالد" الذي يجسده أحمد رزق في جريمة قتل ليس له أي يد فيها، وتخلى عنه كل من حوله ليجد نفسه وحيدًا بالسجن، فاضطر للهروب ليثبت براءته خاة لابنته، وقرر الذهاب لأصدقاؤه القدامى وهم محمد جمعة وداليا مصطفى "لبنى" التي تربطه به علاقة عاطفية قديمة، وتوقع أن تساعده وبالفعل لم تتردد لحظة لمساعدته خاصة وأنها تتأكد من براءته، وتتوالى الأحداث.



أبطال وفريق عمل مسلسل في يوم وليلة ويخوض بطولة مسلسل في يوم وليلة الفنان أحمد رزق ويشاركه البطلة نخبة من نجوم الفن ومنهم الفنانة داليا مصطفى نضال الشافعي صلاح عبدالله وآيتن عامر ومحمد جمعة، وهو من إنتاج شركة سينرجي ومن إخراج شيرين عادل. وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في إطار من الغموض والتشويق والإثارة على مدار 35 حلقة، وتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية عفريتة تعمل على مساعدة أحد الأبطال الذي يتورط في جريمة قتل غامضة، ويظهر أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، وتشهد الأحداث تطورات سريعة ومثيرة تتسبب في انفصال الزوجين، ويجسد الفنان صلاح عبدالله في المسلسل شخصية والد الفنان أحمد رزق.ودارت أحداث الحلقات السابقة في إطار الإثارة والغموض خاصة بعدما تورط "خالد" الذي يجسده أحمد رزق في جريمة قتل ليس له أي يد فيها، وتخلى عنه كل من حوله ليجد نفسه وحيدًا بالسجن، فاضطر للهروب ليثبت براءته خاة لابنته، وقرر الذهاب لأصدقاؤه القدامى وهم محمد جمعة وداليا مصطفى "لبنى" التي تربطه به علاقة عاطفية قديمة، وتوقع أن تساعده وبالفعل لم تتردد لحظة لمساعدته خاصة وأنها تتأكد من براءته، وتتوالى الأحداث.ويخوض بطولة مسلسل في يوم وليلة الفنان أحمد رزق ويشاركه البطلة نخبة من نجوم الفن ومنهم الفنانة داليا مصطفى نضال الشافعي صلاح عبدالله وآيتن عامر ومحمد جمعة، وهو من إنتاج شركة سينرجي ومن إخراج شيرين عادل.

أثار مسلسل "في يوم وليلة" ضجة كبيرة منذ انطلاق أولى حلقاته خلال الأيام الماضية، حيث عرضت منه 11 حلقة استطاعت أن تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.وينتظر متابعو مسلسل في يوم وليلة عرض الحلقات بلهفة شديدة لمعرفة الأحداث المقبلة بعد جذب الأحداث للمشاهدين نظرًا بأنها تتضمن العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة خاصة وأن بطل العمل أحمد رزق يظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويذاع المسلسل على شاشة قناة ON، من الأحد إلى الخميس بشكل مستمر على شاشة قناة أون المصرية في تمام الساعة 7:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:00 صباحًا، وعلى قناة أون دراما الساعة 10:00 مساءً والإعادة الساعة 5:00 صباحا.