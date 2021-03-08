مواعيد مسلسل في يوم وليلة وملخص أحداثه
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:44 م
منار إبراهيمطباعة
أثار مسلسل "في يوم وليلة" ضجة كبيرة منذ انطلاق أولى حلقاته خلال الأيام الماضية، حيث عرضت منه 11 حلقة استطاعت أن تتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل.
مواعيد مسلسل في يوم وليلةوينتظر متابعو مسلسل في يوم وليلة عرض الحلقات بلهفة شديدة لمعرفة الأحداث المقبلة بعد جذب الأحداث للمشاهدين نظرًا بأنها تتضمن العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة خاصة وأن بطل العمل أحمد رزق يظهر بشكل جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويذاع المسلسل على شاشة قناة ON، من الأحد إلى الخميس بشكل مستمر على شاشة قناة أون المصرية في تمام الساعة 7:30 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 2:00 صباحًا، وعلى قناة أون دراما الساعة 10:00 مساءً والإعادة الساعة 5:00 صباحا.
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وتدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في إطار من الغموض والتشويق والإثارة على مدار 35 حلقة، وتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية عفريتة تعمل على مساعدة أحد الأبطال الذي يتورط في جريمة قتل غامضة، ويظهر أحمد رزق بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر 12 عامًا، وتشهد الأحداث تطورات سريعة ومثيرة تتسبب في انفصال الزوجين، ويجسد الفنان صلاح عبدالله في المسلسل شخصية والد الفنان أحمد رزق.