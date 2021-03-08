مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يحتفل بالسيدات في يومهن

يهنئ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة كل أمرأة مصرية وعربية، وكل نساء العالم.. تتحملن كل الجهد وتقمن بأعظم الأدوار في خدمة مجتمعاتكم؛ وذلك في بيان من إدارة المهرجان تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.ولم يكتف مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة منذ انطلق في دورته الأولي ٢٠١٧ بتقديم وعرض الأفلام التي تمثل إبداع المرأة من كل أنحاء العالم.. بل تبني العمل على تأطير كل ما يتعلق بالمرأة من قضايا واحتياجات ومواقف.. وجعل من منتدى نوت لقضايا المرأة- وهو فاعلية رئيسية ضمن مكونات المهرجان- منصة لهذا الغرض.. تجسر ما بين إبداعها واحتياجاتها وقضاياها.. واعتبر هذا الأمر بمثابة منهج عمل للمهرجان.واليوم بهذه المناسبة الهامة يرسل المهرجان رسالته إلي كل النساء اللواتي يدافعن عن الحرية ويطالبن بالعدالة والإنسانية، إلى كل النساء صانعات الحياة كل عام وأنتن طيبات.وتعقد الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من ٢٤ إلى ٣٠ مايو المقبل، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان والاتحاد الأوروبي ومؤسسة درسوس ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل.كما بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة توثيق حالة المرأة المصرية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال مشروع يحمل عنوان "نساء تحت الجائحة" يتضمن شهادات مصورة لنساء من مختلف المحافظات، ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة، حول تفاصيل حياتهن اليومية وما لقيته المرأة بشكل خاص من معاناة في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.وكشفت إدارة المهرجان عن أن الدورة الخامسة للمهرجان ستشهد الإعلان عن نتيجة إستفتاء ينظمه المهرجان لاختيار أفضل 100 فيلم عربي للمرأة، وهي الأفلام التي تناقش قضية تخص قضايا المرأة أو التي أبدعتها المخرجة كمخرجة، عبر تاريخ السينما العربية الطويل والذي يمتد لأكثر من 100 عام.