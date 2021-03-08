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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يترأس لجنة اختيار مدير الإدارة التعليمية بقنا

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:49 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع أعضاء اللجنة الدائمة لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة قنا التعليمية.

وضمت اللجنة كل من المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وأشار الداودي إلى أن اللجنة انتهت من تقييم واختبار 10 متقدمين تمهيدًا للإعلان عن نتيجة التقييم في أقرب وقت، لافتا إلى أن معايير الاختيار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلًا عن تقارير تقييم الأداء، مضيفًا أن اللجنة ناقشت المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير المنظومة التي يعملون بها، كما تم توجيه اسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة، وذلك طبقًا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة، ممن لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس على تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، متمنيًا التوفيق لجميع المتقدمين.

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