في اليوم العالمي للمرأة.. أسباب تجعلك تفتخرين بأنوثتك

- الحمل:

- آلام الولادة:

- الدورة الشهرية:

- الرضاعة:

- السعادة البسيطة:

- النشوة الجنسية:

- متعددات المهام:

- أكثر ذكاء:

- قادرات على الاحتواء:

- الأزياء:

- صاحبات عمر أطول:

- المكياج:

يحتفل العالم بأجمعه اليوم بيوم المرأة العالمي الذى يحل في 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير مسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.واعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1975م، حيث ظهر في مطلع القرن العشرين في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخ عالمي خاص بالنساء في جميع أنحاء العالم، ولكن يجب أن تكون كل امرأة سعيدة وفخورة بجنسها بسبب الأسباب التي سنستعرضها الأن.النساء فقط هن القادرات على أن يحملن جنين في بطونهن ٩ أشهر.آلام الولادة هي ثاني أشد ألم بعد الحرق ومع ذلك تتحملها المرأة مرة اثنان وأكثر.الدورة الشهرية ميزة خص الله بها النساء رغم كل آلامها فالقوة التي يمتلكها جسد المرأة لينزف لمدة ٥ أيام متتالية دون أن يحدث له مكروه، مع تحمل الكثير من الآلام.المرأة هي الشخص الوحيد الذي لديه اتصال من نوع خاص مع طفلها، فالرضاعة ليست مجرد عملية تقوم بها ولكنها اتصال روحي وجسدي.يرى الرجال ان النساء شخصيات معقدة صعبة الفهم ولكن على العكس بمنتهي البساطة تسعد المرأة بأي شيء.النساء مميزات حتى في العلاقة الجنسية فهن لديهن القدرة على الاستمتاع والشعور بالنشوة الجنسية لمدة تصل إلى ٢٠ ثانية على عكس الرجال الذين تصل لمدة ٣ ثوان فقط.المرأة قادرة على القيام بأكثر من وظيفة في وقت واحد دون أي شكوى مثل تربية الأطفال والذهاب للعمل وتنظيف المنزل وغيرها من الأمور.تهتم المرأة بالتفاصيل لذلك عقلها يسبق عمرها بمراحل.المرأة بشكل عام قادرة على الاحتواء فهى لديها مشاعر تحركها طوال الوقت مما يجعلها تشعر بما يشعر به من حولها.النساء محظوظات بشكل أكبر من الرجال في عالم الموضة فكل يوم هناك صيحة ملابس جديدة ومختلفة وألوان متعددة ومتنوعة.جميع الأبحاث تقول ان المرأة صاحبة عمر من الرجل بمقدار الضعف.لا يوجد أفضل من أن تزين المرأة نفسها بمختلف الألوان التي تفضلها وتتعطر بأجمل العطور.