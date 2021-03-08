اليوم ولمدة أسبوع.. كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ «أسبوع البياض»

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "أسبوع البياض الذي هو أسبوع الاستعداد للصوم".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في كنيستنا الأرثوذكسية هذا الأسبوع هو الذي يقع بين "أحد مرفع اللحم" و"أحد مرفع الجبن"، والذي يبدأ من اليوم 8 مارس 2021. وفيه يُسمَح (مع يوميّ الأربعاء والجمعة) بتناول المنتوجات الحيوانية، مثل الحليب والبيض ومُشتقّاتها فقط، كما يُسمَح فيه بأكل الأسماك".وتابع: "كما تمنع الكنيسة الأرثوذكسية ابتداءً من يوم الأربعاء من أسبوع البياض إقامة سر الزواج المقدس (الإكليل) حتى "الأحد الجديد"، الذي يلي أحد الفصح المقدس.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.