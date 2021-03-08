«التعليم» تعلن طرق تقييم طلاب المدارس فى مواد الأنشطة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق تقييم طلاب المدارس في المواد الخاصة بالأنشطة.وقررت الوزارة، أن يتولى معلمو المدارس تقييم الطلاب في هذه المواد، كل معلم يختص بالصفوف المكلف بها، وذلك تحت إشراف السيد مدير المدرسة بالتزامن مع الاختبار المقرر عقدة خلال شهر مايو.