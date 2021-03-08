حظيت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الرابع حتى الثاني الإعدادي، باهتمام كبير، عبر محركات البحث الشهيرة، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم، بنشر بيان رسمي، توضح آليات امتحانات الترم الأول، وطرق تقييم الطلاب خلال هذه الفترة.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة كوعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم، عن امتحانات الترم الثاني، فإن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي، فإنه ستُعقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وأضاف بيان الوزارة، فإن الامتحان الشهري سيُعقد الامتحان فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، حيث يُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية

وأما فيما يخص المرحلة الابتدائية في شهر مارس، فإن اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي سيكون يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس، واختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس، واختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١.

مواعيد اختبارات شهر أ بريل للمرحلة الابتدائية:

وأما شهر أبريل، سيكون اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل، و طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل، وطلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ أبريل الموافق ٢٠٢١ .





مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية

وأما اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية، فسيكون اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو، والصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو، وأما طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢١.

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثاني الإعدادي

بينما تكون اختبارات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ، بينما طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثاني الإعدادي

وتبدأ اختبارات طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٥ أبريل، وطلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثاني الإعدادي

وأما شهر مايو، يكون اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق ٢٣ مايو، اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢١.



