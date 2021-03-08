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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 35 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:19 م
حملات تنفيذ القرارات
حملات تنفيذ القرارات الاحترازية
المنيا ـ على حسين
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ضبطت حملة لمتابعة تنفيذ القرارات الاحترازية التي أقرها رئيس الوزراء والخاصة بمكافحة فيروس كورونا 35 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بمدينة المنيا.

كانت حملة قادها د. رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، تنفيذًا لقرارات رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم تحرير ٣٥ محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالمرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بحي وسط المدينة، وقد تمت المصالحة على المخالفات المحررة بدفع الغرامات الفورية.

ومن جانبه أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، مواصلة الحملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالموصلات العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وأن هذه الحملات قامت بإغلاق العديد من مراكز الدروس الخصوصية والمقاهي لعدم الالتزام بهذه الإجراءات.

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