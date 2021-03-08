يخص مجيء السيد المسيح الثاني.. تعرف على عيد أحد مرفع اللحم

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "أحد مرفع اللحم".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسم الآباء الإلهيون بأن يُعيّد في هذا اليوم لتذكار ظهور المسيح الثاني الذي لا محباة فيه، قاصدين أن يُذكروا أنه كما أن الله كما هو صالح ومحب للبشر كذلك هو قاض عادل يُجازي كل أحد حسب أعماله".يُشار إلى أنه في هذه المناسبة ترأس المتروبوليت نيقولا مطران طنطا (إرموبوليس) وتوابعها القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمساعدة الأرشمندريت الأب نيقولا فانوس.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.