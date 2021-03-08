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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يهنئ المرأة المصرية باليوم العالمي

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:56 م
الدكتورة إيناس صبحي
الدكتورة إيناس صبحي
إسلام نصير
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هنأ حزب "المصريين الأحرار"، برئاسة الدكتور عصام خليل المرأة المصرية، وفى جميع أرجاء العالم تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمى.

وقالت الدكتورة إيناس صبحي أمينة المرأة بالحزب إننا نشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة ومصر تخطو بقوة ورؤية رئاسية جادة لدعم دور المرأة كونها شريكا أساسيا وفاعلا فى المجتمع، ولذا نشكر القيادة السياسية على الآفاق المتعددة التى باتت متاحة للمرأة المصرية بعد عقود عجاف.

أضافت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن مارس شهر الاحتفال باليوم العالمى وعيد الأم تقديرا لدور والمكانة العظيمة للمرأة ولاسيما بأنها عمود الخيمة وحجر الزاوية فى بناءً الأسرة وتخريج أجيال تخدم المجتمع والحضارات بينما الإنسانية بأثرها.

وأكدت أن نجاح المرأة عمومآ والمصرية خاصة نموذجًا يتجلى فى كافة المجالات من أعلى المناصب وصولا للحرف والأعمال التى كانت قاصرة على الرجال نظرا لما تحتاجه من مشقة وجهد.

أشارت إلى أن المرأة المصرية خاضت معركة وجود على مدار عقود طويلة حتى تواجه الصورة النمطية ومجابهة موروثات وتابوهات باليه، حتى حازت دعم قيادة رشيدة مما يؤهل وبقوة إلى خدمة الأجيال القادمة من النساء والفتيات ويحققن مزيدا من الانتصارات والنجاحات.

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