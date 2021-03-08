محمد ناجيه ينضم لروبى فى مسلسل «شقة 6»

انضم الفنان محمد ناجية إلى فريق عمل مسلسل "شقة 6"، الذي ينتمي إلى نوعية الـ15 حلقة، في تجربة تقدم لأول مرة في السباق الرمضاني هذا العام.المسلسل من بطولة روبي، وشريف سلامة، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، ومن إخراج محمود كامل.ومن المقرر أن ينافس المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تدور أحداثه في قالب درامي تشويقي حول قصة غامضة يحاول أبطال العمل فيها اكتشاف الحقائق.وشارك محمد ناجية في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، منها مسلسل رجالة البيت مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل خيط حرير، ومسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.