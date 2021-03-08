كنيسة الروم تحتفل بالقديس ثيوفيلاكتوس المدافع عن الأيقونات (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكنيسة تحتفل اليوم بتذكار القديس ثيوفيلاكتوس المعترف أسقف نيقوميذية المدافع عن الأيقونات.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن في هذه المناسبة تهنأ الكنيسة نيافة المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطران تريبوليس (ليبيا)، ببطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا، بعيد شفيعه، متمنين له رئاسة أسقفية مثمرة في خدمة الكنيسة ودوام الصحة.وتستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.