إيهاب توفيق يبدأ تصوير كليب «باشا» فى دبى

بدأ الفنان إيهاب توفيق، اليوم الاثنين، في مدينة دبي، تصوير فيديو كليب جديد يحمل عنوان "باشا"، من كلمات محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع حازم منسي.ويتعاون إيهاب في الأغنية مع إحدى الشركات، تحت إدارة المخرج اللبناني عادل سرحان، ويستمر التصوير أربعة أيام متتالية.كما يتم تصوير أغنية "انت اختياري" كلمات وألحان محمد رفاعي، والأغنيتان باللهجة المصرية.