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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبرزهم بوسي شلبي وباسم سمرة.. ضيوف «دراما كوين» لأبلة فاهيتا

الإثنين 08/مارس/2021 - 07:59 م
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
منار إبراهيم
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كشفت أبلة فاهيتا عن صور حصرية من مسلسلها الجديد أبلة فاهيتا: دراما كوين، قبل طرحه 15 مارس على نتفليكس.
كارو وبودي
كارو وبودي
يقدم مسلسل دراما كوين لأول مرة عائلة أبلة فاهيتا (كارو وبودي) في قصة حافلة بدراما كوميدية مليئة بالإثارة والأكشن والاستعراض، ويعد أول أعمال أبلة فاهيتا الدرامية على الإطلاق حيث يعرض الجانب الإنساني لها ولأسرتها مع الكثير من التحولات الدرامية في ٦ حلقات.

أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
وعلقت أبلة فاهيتا عن أول عمل درامي لها قائلة: "تجربتي في المسلسل ده مختلفة خالص.. صحيح كل واحد فينا جواه دراما كوين، بس أنا الوحيدة اللي بذكائي وشطارتي قدرت أخد درامتي وحولتها لمسلسل عالمي ودولارات، وبدل ما كنت من سانت فاتيما بكلم الوطن العربي بس.. بقيت بالمسلسل ده بأقدم عمل للعالم كله، ده هيتعرض في 190 دولة وهيتترجم لـ32 لغة، وعلى فكرة.. أنا اللي عاملة الدوبلاچ الإنجليزي بنفسي".

كارو وأبلة فاهيتا
كارو وأبلة فاهيتا
وخلال أحداث المسلسل تجد أبلة فاهيتا نفسها طريدة العدالة ما يضطرها، لأن تفترق عن طفليها كارو وبودي لن تتوانى النجمة اللامعة عن مواجهة مختلف التحديات والصعاب من أجل لم شمل عائلتها، لكن يبقى السؤال هل ستنجح أبلة فاهيتا في ذلك؟

أضافت كارو: "مامتي أخدتني في المسلسل غصبًا عني.. وأجبرتني على التمثيل والغنا والدوبلاچ وفي الآخر أخدت فلوسي من نتفليكس وحطتهم وديعة باسم بودي أخويا في البنك، بس أنا قدرت أخد حقي منها في المسلسل وبقيت 'نيزك الشرق'، هتفهموا لما تشوفوا المسلسل عشان لو قلت أي حاجة زيادة مامتي هتحرمني من البقسماط تاني..".
حلقات مسلسل دراما
حلقات مسلسل دراما كوين
المسلسل مكونة من ٦ حلقات هى:
الحلقة الأولى: كباب عمل
الحلقة الثانية: وداعًا بوناپارت
الحلقة الثالثة: النونو استوى
الحلقة الرابعة: الدوبل سوميل الجوتشي
الحلقة الخامسة: هيكسادكتيلي
الحلقة السادسة: أنياب بلا حنش
بوسي شلبي
بوسي شلبي
يعرض مسلسل "دراما كوين" وهو أحد أعمال نتفليكس العربية الأصلية يوم 15 مارس 2021 فقط على نتفليكس. ويشارك في بطولة المسلسل أبلة فاهيتا، النجم باسم سمرة وكلًا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا بالإضافة إلى دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله وظهور خاص للإعلامية بوسي شلبي.
باسم سمرة
باسم سمرة
بطولة أبلة فاهيتا باسم سمرة، كارو، دنيا ماهر، زينة منصور، رحاب حسين، أسامة عبدالله، جورج عزمي، دينا ماهر، محمد الجمل ومحمود عزت إنتاج شركة OKWRD بالتعاون مع Partner Pro، إخراج خالد مرعي.


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