مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات جرار زراعى بالمطرية

لقيت ربة منزل مسنة مصرعها، بعدما صدمها جرار زراعي أثناء عبورها الطريق بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بميدان " النافورة " ببندر المطرية.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أنه أثناء سير جرار زراعی (بدون لوحات معدنية) قيادة المدعو "محمد محمد حامد بدوي"، 44 عامًا، عامل، ومقيم فى قرية "الفروسات" دائرة مركز المنزلة اصطدم بالمدعوة "فتحية محمد محمد السيد النبلاوي"، 64 عاما، ربة منزل، ومقيمة فى منطقة البر الثاني ببندر المطرية حال عبورها الطريق أمامه فجأة، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية المركزي.وبسؤال قائد الجرار الزراعى وشقيقة المتوفاة المدعوة "هدي محمد محمد السيد " 41 عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان أيدا مضمون الفحص وقرر قائد الجرار أنه دون قصد منه واتهمت الأخيرة قائد الجرار الزراعي بالتسبب في الحادث ووفاة شقيقتها، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتناسية نتيجة كسر بالجمجمة والفك والساق اليمني ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1664 لسنة 2021 جنح مركز شرطة المطرية وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.