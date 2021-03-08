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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة والسكان

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:53 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، مثل الجامعة الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال عميد كلية الطب البشري، فيما مثلت المديرية الدكتورة كريمة حامد محمد وكيل وزارة الصحة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، والدكتور إيهاب يوسف بدير منسق عام إدارة الأزمة ومدير إدارة المعلومات وإتخاذ القرار، والدكتور علاء احمد علي غفير مدير عام الطب العلاجي، والدكتور إيهاب هيكل مدير عام مستشفي سوهاج العام.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين كلية الطب بالجامعة والمديرية، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تنص علي قيام كلية الطب بتلبية احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز المتميزة للأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وذلك من خلال توفير أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات بمقابل مادي لليوم الواحد، إلى جانب إلتزام أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين الداخلية لهذه المستشفيات والمراكز.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد أن البروتوكول سيساهم في تدريب الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الإقامة والإعاشة وبدل انتقال مناسب للطبيب المتعاقد حال أداء العمل وفقًا للبروتوكول الموقع، مع إلتزام الأطباء بالقوانين واللوائح الداخلية للمنشآت الصحية المتعاقدين للعمل بها بالعيادات والأقسام الداخلية والرعاية المركزة، وغيرها مما تستوجبه الضرورة والاستدعاءات الطارئة.

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