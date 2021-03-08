كريم فهمي ضيف شرف «الاختيار 2»

انتهي النجم كريم فهمي من تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، تحت إدارة المخرج بيتر ميمي، ويظهر كريم كضيف شرف في الجزء الثاني من العمل المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم، من بطولة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي.و يناقش المسلسل حادث الواحات الإرهابي، الذي تعرضت له قوات الشرطة المصرية على يد الجماعة الإرهابية وبطولات الشرطة المصرية كما يتطرق المسلسل لعدد من البطولات في جهاز الشرطة المصرية وتصديهم للعناصر الإرهابية إضافة إلى اعتصام رابعة.وجاء تصوير العوضي للعمل الجديد بالتنسيق مع طاقم عمل مسلسله الآخر "اللي مالوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز المقرر عرضه خلال رمضان أيضا.وكانت شركة سينرجي قررت إنتاج الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل عنوان "الاختيار 2" رجال الظل، وذلك لعرضه خلال شهر رمضان 2021 بعد نجاح الجزء الأول الذي قام ببطولته النجم أمير كرارة.ويشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار عدد كبير من نجوم الصف الأول وضيوف الشرف ومنهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإنجي المقدم وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد، والعمل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.