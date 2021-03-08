رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:47 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أجريت انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، وجاءت نتيجة انتخابات اللجان النوعية كالتالي:

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

-عبدالله مين محمود عصر رئيسًا.
- باهر محمد أمين وكيلًا.
- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.
- فيكتور جرجس أمين سر.

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هاني سري الدين رئيسًا.
- جمال عبدالحليم وكيلًا.
- ياسر زكي وكيلًا.
- أكمل نجاتي أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

- عبدالحى عبيد رئيسًا.
- سماء سليمان وكيلًا.
- عبدالحكيم السادات وكيلًا.
- عايدة نصيف أمانة السر.

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة الجندي رئيسًا.
- اللواء طارق نصير وكيلًا.
- اللواء محمد جاد وكيلًا.
- اللواء خالد فوزي أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

- حنان عبدالمنعم أبو العزم رئيسًا.
- محمد حلاوة وكيلًا.
- أحمد أبو هشيمة وكيلًا.
-أحمد عبدالمنعم محيي عماد أمين سر.


6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- عبدالخالق عياد رئيسًا.
- عمرو عزت وكيلًا.
- مجدي عبدالرحيم وكيلًا.
- نهي أحمد فتحي أمين سر.


7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- مصطفى كامل رئيسًا.
- أكمل الله فريد وكيلًا.
- أحمد صبور وكيلًا.
- السيد إبراهيم عوض أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.
- أحمد البدري وكيلًا.
- راندا مصطفي وكيلًا.
- ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:

- إبراهيم حجازي رئيسًا.
- شريف فرج الجابري وكيلًا.
- أحمد دياب وكيلًا.
- فؤاد القاضي أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان:

- محمد زكي جزر رئيسًا.
- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
- أحمد عبدالعزيز محمد وكيلًا.
- علي محمد عبد الرحمن أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:

- عبدالسلام عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.
- عمرو نبيل وكيلًا.
- محمد السباعي وكيلًا.
- جمال أبوالفتوح أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد وكيلًا.
- محمد مجدي فريد وكيلًا.
- رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام"
- محمود مسلم رئيسًا.
- محمد سعيد وكيلًا.
- سها سعيد وكيلًا.
- محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.
- محمد سليم وكيلًا.
- نادر سليم نسيم وكيلًا.
- خضرة سالم أمين سر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

التأمين ضد مخاطر كورونا يصبح من لوازم السفر

ألمانيا: كورونا تعيد المساواة بين الجنسين في العالم سنوات إلى الوراء

دبي تُغلق 47 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من «كورونا»

منظمة عالمية: استمرار قيود السفر مع دخول الوباء عامه الثاني

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

حفل لفرقة «شوية فن» بالسحيمى.. 18 مارس

ختام فعاليات الحزمة التدريبية للمواقع الإلكترونية بقصور الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

شروق نبيل: المرأة مازالت تواجه نظرات الدونية لمنجزها الإبداعي