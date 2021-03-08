التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:



2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:



3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:



4- لجنة الدفاع والأمن القومي:



5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:



6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:



7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:



8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:



9- لجنة الشباب والرياضة:



10- لجنة الصحة والسكان:



11- لجنة الزراعة والري:



12- لجنة حقوق الإنسان:



13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام"



14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:



أجريت انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، وجاءت نتيجة انتخابات اللجان النوعية كالتالي:-عبدالله مين محمود عصر رئيسًا.- باهر محمد أمين وكيلًا.- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.- فيكتور جرجس أمين سر.- هاني سري الدين رئيسًا.- جمال عبدالحليم وكيلًا.- ياسر زكي وكيلًا.- أكمل نجاتي أمين سر.- عبدالحى عبيد رئيسًا.- سماء سليمان وكيلًا.- عبدالحكيم السادات وكيلًا.- عايدة نصيف أمانة السر.- اللواء أسامة الجندي رئيسًا.- اللواء طارق نصير وكيلًا.- اللواء محمد جاد وكيلًا.- اللواء خالد فوزي أمين سر.- حنان عبدالمنعم أبو العزم رئيسًا.- محمد حلاوة وكيلًا.- أحمد أبو هشيمة وكيلًا.-أحمد عبدالمنعم محيي عماد أمين سر.- عبدالخالق عياد رئيسًا.- عمرو عزت وكيلًا.- مجدي عبدالرحيم وكيلًا.- نهي أحمد فتحي أمين سر.- مصطفى كامل رئيسًا.- أكمل الله فريد وكيلًا.- أحمد صبور وكيلًا.- السيد إبراهيم عوض أمين سر.- نبيل دعبس رئيسًا.- أحمد البدري وكيلًا.- راندا مصطفي وكيلًا.- ناجح جلال أمين السر.- إبراهيم حجازي رئيسًا.- شريف فرج الجابري وكيلًا.- أحمد دياب وكيلًا.- فؤاد القاضي أمين سر.- محمد زكي جزر رئيسًا.- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.- أحمد عبدالعزيز محمد وكيلًا.- علي محمد عبد الرحمن أمين سر.- عبدالسلام عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.- عمرو نبيل وكيلًا.- محمد السباعي وكيلًا.- جمال أبوالفتوح أمين سر.- محمد هيبة رئيسًا.- أبو الفتوح محمد وكيلًا.- محمد مجدي فريد وكيلًا.- رشا نصر أمين سر.- محمود مسلم رئيسًا.- محمد سعيد وكيلًا.- سها سعيد وكيلًا.- محمود القط أمين سر.- يوسف السيد رئيسًا.- محمد سليم وكيلًا.- نادر سليم نسيم وكيلًا.- خضرة سالم أمين سر.