التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
الإثنين 08/مارس/2021 - 04:47 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أجريت انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، وجاءت نتيجة انتخابات اللجان النوعية كالتالي:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
-عبدالله مين محمود عصر رئيسًا.
- باهر محمد أمين وكيلًا.
- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.
- فيكتور جرجس أمين سر.
2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
- هاني سري الدين رئيسًا.
- جمال عبدالحليم وكيلًا.
- ياسر زكي وكيلًا.
- أكمل نجاتي أمين سر.
3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:
- عبدالحى عبيد رئيسًا.
- سماء سليمان وكيلًا.
- عبدالحكيم السادات وكيلًا.
- عايدة نصيف أمانة السر.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي:
- اللواء أسامة الجندي رئيسًا.
- اللواء طارق نصير وكيلًا.
- اللواء محمد جاد وكيلًا.
- اللواء خالد فوزي أمين سر.
5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:
- حنان عبدالمنعم أبو العزم رئيسًا.
- محمد حلاوة وكيلًا.
- أحمد أبو هشيمة وكيلًا.
-أحمد عبدالمنعم محيي عماد أمين سر.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
- عبدالخالق عياد رئيسًا.
- عمرو عزت وكيلًا.
- مجدي عبدالرحيم وكيلًا.
- نهي أحمد فتحي أمين سر.
7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
- مصطفى كامل رئيسًا.
- أكمل الله فريد وكيلًا.
- أحمد صبور وكيلًا.
- السيد إبراهيم عوض أمين سر.
8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- نبيل دعبس رئيسًا.
- أحمد البدري وكيلًا.
- راندا مصطفي وكيلًا.
- ناجح جلال أمين السر.
9- لجنة الشباب والرياضة:
- إبراهيم حجازي رئيسًا.
- شريف فرج الجابري وكيلًا.
- أحمد دياب وكيلًا.
- فؤاد القاضي أمين سر.
10- لجنة الصحة والسكان:
- محمد زكي جزر رئيسًا.
- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
- أحمد عبدالعزيز محمد وكيلًا.
- علي محمد عبد الرحمن أمين سر.
11- لجنة الزراعة والري:
- عبدالسلام عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.
- عمرو نبيل وكيلًا.
- محمد السباعي وكيلًا.
- جمال أبوالفتوح أمين سر.
12- لجنة حقوق الإنسان:
- محمد هيبة رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد وكيلًا.
- محمد مجدي فريد وكيلًا.
- رشا نصر أمين سر.
13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام"
- محمود مسلم رئيسًا.
- محمد سعيد وكيلًا.
- سها سعيد وكيلًا.
- محمود القط أمين سر.
14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
- يوسف السيد رئيسًا.
- محمد سليم وكيلًا.
- نادر سليم نسيم وكيلًا.
- خضرة سالم أمين سر.
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
-عبدالله مين محمود عصر رئيسًا.
- باهر محمد أمين وكيلًا.
- محمد شوقي عبدالعال وكيلًا.
- فيكتور جرجس أمين سر.
2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
- هاني سري الدين رئيسًا.
- جمال عبدالحليم وكيلًا.
- ياسر زكي وكيلًا.
- أكمل نجاتي أمين سر.
3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:
- عبدالحى عبيد رئيسًا.
- سماء سليمان وكيلًا.
- عبدالحكيم السادات وكيلًا.
- عايدة نصيف أمانة السر.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي:
- اللواء أسامة الجندي رئيسًا.
- اللواء طارق نصير وكيلًا.
- اللواء محمد جاد وكيلًا.
- اللواء خالد فوزي أمين سر.
5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:
- حنان عبدالمنعم أبو العزم رئيسًا.
- محمد حلاوة وكيلًا.
- أحمد أبو هشيمة وكيلًا.
-أحمد عبدالمنعم محيي عماد أمين سر.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
- عبدالخالق عياد رئيسًا.
- عمرو عزت وكيلًا.
- مجدي عبدالرحيم وكيلًا.
- نهي أحمد فتحي أمين سر.
7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
- مصطفى كامل رئيسًا.
- أكمل الله فريد وكيلًا.
- أحمد صبور وكيلًا.
- السيد إبراهيم عوض أمين سر.
8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- نبيل دعبس رئيسًا.
- أحمد البدري وكيلًا.
- راندا مصطفي وكيلًا.
- ناجح جلال أمين السر.
9- لجنة الشباب والرياضة:
- إبراهيم حجازي رئيسًا.
- شريف فرج الجابري وكيلًا.
- أحمد دياب وكيلًا.
- فؤاد القاضي أمين سر.
10- لجنة الصحة والسكان:
- محمد زكي جزر رئيسًا.
- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.
- أحمد عبدالعزيز محمد وكيلًا.
- علي محمد عبد الرحمن أمين سر.
11- لجنة الزراعة والري:
- عبدالسلام عبدالسلام مصطفي الجبلي رئيسًا.
- عمرو نبيل وكيلًا.
- محمد السباعي وكيلًا.
- جمال أبوالفتوح أمين سر.
12- لجنة حقوق الإنسان:
- محمد هيبة رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد وكيلًا.
- محمد مجدي فريد وكيلًا.
- رشا نصر أمين سر.
13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام"
- محمود مسلم رئيسًا.
- محمد سعيد وكيلًا.
- سها سعيد وكيلًا.
- محمود القط أمين سر.
14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
- يوسف السيد رئيسًا.
- محمد سليم وكيلًا.
- نادر سليم نسيم وكيلًا.
- خضرة سالم أمين سر.