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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:50 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
ياسمين شعيب
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، بمكتبه، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة رضا عبد العزيز، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة.

ورحب محافظ مطروح بالوفد على أرض المحافظة، مشيرا إلى دعم أطر التعاون المختلفة مع المجلس، مثمنا الدور الذى يقوم به متمنيا لهم تنفيذ العديد من اللقاءات ودورات وورش العمل المثمرة بالمحافظة.

ووجه رئيس البعثة الشكر لمحافظ مطروح على دعمه للبعثة وحفاوة الاستقبال، حيث تم دراسة فتح فرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة مطروح، وتفعيل دور وحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك في إطار الزيارة التى يقوم بها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمحافظة مطروح في الفترة من 6 حتى 11 مارس الجاري، حيث تم عقد لقاءات مع القيادات التنفيذية وورش عمل للعاملين بالمحافظة ولقاءات بالشباب والمرأة وزيارة عدد من المنشآت لمتابعة الجهود الإنسانية التى تسعى المحافظة لتوفيرها من أجل توفير حياة كريمة ومزيد من الخدمات للمواطنين.

ومن المقرر أن يختتم وفد حقوق الإنسان زيارته لمحافظة مطروح بزيارة لمدينة سيوة يومى 9 و10 مارس الجاري يتم خلالها عقد لقاءات مع التنفيذين والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وذوي الإعاقة بالواحة مع قيام وحدات الشكاوى بالمجلس بلقاء المواطنين والاستماع لهم.

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