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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المالكي: لدينا صبر تكتيكي.. ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:50 م
تركي المالكي
تركي المالكي
نيفين أشرف
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قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية بمدينة الظهران وميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية في المملكة، عمل إرهابي واستهداف للاقتصاد العالمي.

وأضاف المالكي في حديثه لشبكة "العربية" اليوم الإثنين، أن دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدًا: "لدينا القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية، وحماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وحذر قائلًا: "لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين"، مضيفًا: "صبرنا التكتيكي يمليه حرصنا على سلامة المدنيين".

وأوضح المالكي، أن القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة، مشيرًا إلى أن الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين.

وشدد قائلًا: "نتخذ كل الوسائل والطرق لمواجهة من يحاول تهديد أمن السعودية"، معتبرًا أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد السعودية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف، أن السعودية لها قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية.

وأشار المالكي، إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت سابقًا استهداف مكة المكرمة والرياض، محذرًا من أن اعتماد الحوثي نهج تنظيم "القاعدة" في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر.

وأردف المالكي: "لا شك بوجود قوى خلف الحوثيين تحاول استهداف حركة الملاحة البحرية"، مضيفًا: "نتحدث من موقع القوة لحماية السعودية ومواطنيها ومقيميها".

كما حذر المتحدث باسم قوات التحالف، من أن التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن، مؤكدًا مساندة الجيش الوطني باليمن ودعم تقدمه على الأرض والحفاظ على مكتسباته.

ونوه المالكي، بمواصلة العمل مع المنظمات الدولية لإغاثة الشعب اليمني، وصرح قائلًا: "ملتزمون بقواعد القانون الدولي في عملياتنا بعكس الميليشيات الحوثية".

وأكد المتحدث باسم التحالف، أن صواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع، لافتًا إلى أن ميناء الحديدة يشهد عمليات تهريب للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي.

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