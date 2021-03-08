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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تسويق الأسماك» تدفع بمنافذ متنقلة لحدائق أكتوبر

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:00 م
منافذ التموين
منافذ التموين
صلاح عامر
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قامت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالدفع بالمنافذ المتنقلة في المدن الجديدة وخاصة في مدينة حدائق أكتوبر والتي تضم مناطق ابني بيتك والإسكان الاجتماعي لتوفير احتياجات المواطنين من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وقال محمد عبدالباري مشرف المنافذ المتحركة بالشركة لـ"الدستور"، إنه يتم استهداف المناطق الأكثر احتياجًا كأولوية لوصول الخدمة إلى مستحقيها، وخاصة أن تلك المناطق تخلو من الخدمات التموينية بهدف عمل توازن في الأسواق ومنع انفلات الأسعار، حيث يتم طرح البلطي الأسواني الدباش بـ32 جنيهًا والشبارة بـ22 جنيهًا والرنجة بـ32 جنيهًا، ويتم طرح المكاريل الإسباني بـ35 جنيهًا والبوري بـ47 جنيهًا.

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