شريف سلامة يعتذر عن المشاركة في «شقة 6»

اعتذر الفنان شريف سلامة عن المشاركة في مسلسل "شقة 6" الذي تخوض بطولته الفنانة روبي، والذي ينتمي لنوعية دراما الرعب والإثارة.وكشفت الفنانة داليا مصطفى زوجة شريف سلامة لـ"الدستور" عن سبب اعتذاره حيث جاء ذلك بسبب انشغاله في تصوير أعمال فنية أخرى، بالإضافة إلى سفره للعاصمة اللبنانية بيروت لتصوير مشاهه ضمن أحداث مسلسل "لحم غزال" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق.سلسل "شقة 6" تدور أحداثه في أجواء من التشويق والرعب في إحدى العمارات، حيث يحدث أمر ما داخل شقة يؤدي إلى قلب حياة الجيران رأسًا على عقب، وهو من تأليف رفيق القاضي، محمود وحيد، سعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل، بطولة شريف سلامة، روبي، سيد رجب، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، وحمزة العيلي.