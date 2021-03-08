تحريات العثور على جثة أمام مسجد زين العابدين: متسول والوفاة طبيعية

تحريات العثور على جثة أمام مسجد زين العابدين: متسول والوفاة طبيعية
الإثنين 08/مارس/2021 - 05:16 م
هدير مصطفيطباعة
كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن الجثة التي تم العثور عليها أمام مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، هي جثة متسول مُسن يجلس دائمًا أمام المسجد، ورجحت التحريات المبدئية ومناظرة الجثة أن الوفاة طبيعية.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بوجود متوفى أمام أحد المساجد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لمُسن في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بوجود متوفى أمام أحد المساجد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لمُسن في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.
وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.