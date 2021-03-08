تحريات العثور على جثة أمام مسجد زين العابدين: متسول والوفاة طبيعية

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن الجثة التي تم العثور عليها أمام مسجد زين العابدين بمنطقة السيدة زينب، هي جثة متسول مُسن يجلس دائمًا أمام المسجد، ورجحت التحريات المبدئية ومناظرة الجثة أن الوفاة طبيعية.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بوجود متوفى أمام أحد المساجد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وجود جثة لمُسن في العقد السادس من العمر، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة.