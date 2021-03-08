فلسطين: الاستعمار الإسرائيلي يواصل مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة والأغوار، واعتبرته إمعانا إسرائيليا في تنفيذ عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الاثنين- أن الاستعمار الاسرائيلي يواصل مطاردة مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، عبر هدم المنازل وتدمير وتخريب آبار وخطوط المياه، وحرمان المناطق الفلسطينية المستهدفة من الكهرباء، وتجريف أراضي المواطنين وحرمانهم من مراعيهم وطردهم منها.وأكدت الوزارة أن الصمت الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين يرتقي لمستوى التواطؤ مع تلك الجرائم والتغطية عليها وتمريرها دون أي ردود فعل أو مواقف تتناسب مع حجم تلك الجرائم.واعتبرت أن قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي لجرائم الاحتلال والمستوطنين يشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني، الضحية المباشرة للاستعمار الإسرائيلي.