محمد رحيم يتألق فى أحدث جلسة تصوير

تألق الفنان محمد رحيم فى أحدث جلسة تصوير بعدسة المصور محمد الشيمى، وبعد هذا الظهور الأول لـ «رحيم» بعد نجاح أغنية «يا مستعجل فراقى» للمطرب محمد ثروت.يذكر أن أغنية "يا مستعجل فراقي" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، بينما قام بإخراج الكليب الجديد نجل النجم محمد ثروت، المخرج أحمد ثروت.