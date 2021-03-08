حزب الأورومو الفيدرالي الإثيوبي يعلن عدم مشاركته في الانتخابات العامة

أعلن حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي الإثيوبي، أحد المنظمات السياسية الرئيسية لعرقية أورومو القومية، أنه لن يشارك في الانتخابات العامة السادسة في إثيوبيا والتي من المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري.وأوضح تيرونا جيمتا رئيس مكتب الحزب إن القرار ينبثق من اعتقال أعضاء الحزب المكلفين بتنسيق الانتخابات، علاوة على أن العديد من مكاتبه عبر منطقة أورومو في إثيوبيا مغلقة.وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي مرشح من الحزب في أي دائرة انتخابية، إلا أن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا مدد فترة تسجيل المرشحين حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن خمسة عشر حزبًا سياسيًا سجلوا مرشحيهم حتى الآن.وكان حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي قد أصدر بيانًا منذ أيام، طالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين وإعادة فتح المكاتب، إلا أن حزب الازدهار الحاكم لم يعلق على مزاعم القمع ضد أعضاء حزب مؤتمر أورومو.ومع ذلك، نصح المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا الحزب الحاكم بالتخلي عن الممارسات العرفية المتمثلة في اعتقال مرشحي أحزاب المعارضة.ولم يُكشف عن عدد مرشحي المعارضة الذين تم اعتقالهم أو أسباب وأماكن اعتقالهم.يشار إلى أنه كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة السادسة في أغسطس 2020، ولكن تم تأجيلها بناءً على توصية من لجنة تحقيق دستورية بسبب الإجراءات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد.