أفغانستان تتسلم أولى دفعات لقاح فيروس كورونا في إطار «كوفاكس»

تسلمت أفغانستان، اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من جرعات لقاح فيروس كورونا في إطار آلية "كوفاكس"، التي تقودها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (جافي).وذكرت وزارة الصحة الأفغانية - في بيان - أن الشحنة التي تضم 468 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلداسترازينيكا"، الذي ينتجه معهد الأمصال الهندي، وصلت على متن رحلة تابعة لطيران الإمارات إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد ظهر اليوم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية.وقال الدكتور وحيد مجروح، القائم بأعمال وزير الصحة العامة إن طرح اللقاحات يمكن الوزارة بشكل أكبر من مكافحة جائحة كوفيد-19، معربا عن تقدير الوزارة لآلية "كوفاكس" والمانحين الدوليين على دعمهم المستمر.وأضاف "يجب علينا تسريع جهودنا لضمان تطعيم جميع الأفغان المؤهلين وحمايتهم من كوفيد-19، حيث إنها أهم خطوة من أجل وضع حد لهذه الجائحة".وأشارت "باجفاك" إلى أن أفغانستان هي أول دولة في آسيا الوسطى تتلقى اللقاح من خلال "كوفاكس" - الآلية التي من المقرر أن تقدم ما لا يقل عن ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى نهاية عام 2021. ومن المقرر أن تتسلم البلاد المزيد من الدفعات خلال الأسابيع والأشهر القادمة.وكانت الحكومة الأفغانية قد أطلقت المرحلة الأولى من حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا في 23 فبراير الماضي، بعد أن تلقت 500 ألف جرعة من لقاح "كوفيشيلداسترازينيكا" كتبرع من الهند. واستهدفت المرحلة الأولى من التطعيم العاملين الصحيين وأفراد الأمن والصحفيين.